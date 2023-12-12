Gidecek mi kalacak mı? Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu nihai kararını açıkladı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın sahanın ortasında hakem dövmesi sonrası istifa edeceği konuşulan Emre Belözoğlu, kendilerine destek için gelen taraftarların yanına giderek "Size söz verdiğim gibi sezon sonuna kadar takımın başında kalacağım" dedi.

Mke Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Tepki çeken olay sonrası istifa edeceği konuşulan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacağını belirtti.

TARAFTARLAR KOCA'YI DESTEKLİYOR

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında kulüp başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası bir grup sarı-lacivertli taraftar, Beştepe Tesisleri'nde takıma ve Koca'ya destek tezahüratında bulundu.

EMRE'DEN "GİTMİYORUM" MESAJI

Emre Belözoğlu da taraftarların yanına giderek "Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüm. Size söz verdiğim gibi sezon sonuna kadar takımın başında kalacağım. Mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.