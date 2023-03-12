Emre Belözoğlu kıyameti kopardı: Benim tertemiz bir eşim, tertemiz bir annem var

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş taraftarının ailesine yönelik tezahüratlarıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "35 dakika yaptılar bunu. Benim annem, babamdan başka kimseyi tanımamış. Benim tertemiz bir annem var, tertemiz bir eşim var. Adaptan ve haysiyetten yoksunca bu yapılan" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ailesine yönelik yapılan tezahüratlarla ilgili sert ifadeler kullandı.

İşte Belözoğlu'nun açıklamaları:

"BU YAKIŞMADI"

"Beşiktaş büyük bir camia. Beşiktaş taraftarına yakışmıyor, bizim de ailemiz, annemiz var. Kendilerine yakıştırıyorlar, yakışmıyor. Tertemiz bir annem, eşim var. Beşiktaş'a gönül verenler hassaslardır, yakışmadı."

"BÖYLE TARAFTARLIK OLMAZ"

"35 dakika Emre Belözoğlu'nun annesine yönelik tezahürat... Bizim öyle bir terbiyesizliğimiz olmadı. Bu tavırla bu iş olmaz. Böyle taraftarlık da olmaz!"

"KENDİLERİNE YAKIŞTIRIYORLAR"

"Bizim de bir annemiz var, eşimiz var, buraya kadar geldiler. Bence kendilerine yakıştırıyorlar! Benim tertemiz bir annem var, babamdan başka kimseyle tanışmamış. Tertemiz bir eşim var. 35 dakika boyunca yaptılar bunu. İlk kez Beşiktaş'a kaybettik. Adaptan yoksun, ağır olacak ama haysiyetten yoksun... Beşiktaş'ı ve Şenol Güneş'i tebrik ederim."