Emre Belözoğlu: İç saha performansımız ligde kalmamızı sağladı

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gaziantep FK maçının ardından, "Bugün bizi ligde tutan alt bloktan 8 puanlara kadar çıkmasına vesile olan durumun tamamen iç saha performansı olduğunu söyleyebiliriz. Çok gerçekçi bir yaklaşım olur bu" dedi.

Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmaya ve takımın performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Belözoğlu, "Bizim adımıza geldiğimiz günden beri aslında madalyonun farklı yüzleri var ama en önemli tarafı iç sahada göstermiş olduğumuz oyun, performans. Bugün bizi ligde tutan alt bloktan 8 puanlara kadar çıkmasına vesile olan durumun tamamen iç saha performansı olduğunu söyleyebiliriz. Çok gerçekçi bir yaklaşım olur bu. Oyuncularımın iştahı, arzusu, yaptığımız çalışmalardaki göstermiş olduklarımızın uygulama çabası takdire şayan. Bugün bence mevcut gücümüze göre çok önemli ve çok büyük bir iş yaptı takımım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Aslan payı onların" diye konuştu.

"Bizler geldiğimiz günden beri inanın ekibimle beraber çok çalışıyoruz"

Yönetimin elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığını vurgulayan Belözoğlu, "Bizler geldiğimiz günden beri inanın ekibimle beraber çok çalışıyoruz. Bugün matematiksel olarak ligde kalmak ve puan anlamında da bence iç saha performansının bu kadar yüksek olması, bir buçuk ortalamaları yakalamak değerli ve önemliydi. Yapmış olduğumuz işin keyfini çıkaracağız. İki maçımız daha var. Kazanarak iki maçtan ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Maçın genel değerlendirmesini de yapan Belözoğlu, "Benzer senaryolar var. Geceyle gündüz gibi ilk yarı çok iyi bir oyun, 2-0'a 3-0'a gelmesi gereken bir oyun. İkinci yarı bence tamamen tersinde. İstemediğimiz görüntüler de var. Ama yine de mücadele, istek, arzu yüksek seviyeydi. Bütün sahadaki 22 oyuncuyu da tebrik ederim. Gaziantepspor'a bundan sonraki maçlar da başarı diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA