Emre Belözoğlu: "Hakem faciasına rağmen Başakşehir'i tebrik ederim"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Başakşehir mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Hakem faciasına rağmen Başakşehir'i tebrik ederim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta açılış maçında Kasımpaşa, deplasmanda karşılaştığı RAMS Başakşehir'e 4-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının gösterdiği performanstan memnun kalmadığını dile getirdi. Ligde kalan son 3 maçta 9 puana da talip olduklarının altını çizen Belözoğlu, "Bugün için çok fazla söylenecek bir cümle yok diye düşünüyorum. Oyun olarak büyük bir hayal kırıklığı. Oyunun ilk dakikasından itibaren takımımız bize bu duyguyu hiç vermedi. 9 haftadır bu kadar iyi giden antrenmanlar dahil olmak üzere yüksek enerjisi, motivasyonu iyi olan bir takımın bu kadar yumuşak kalması, pas organizasyonları bu kadar yüksek olan bir takıma karşı benim için hayal kırıklığı. Tabii burada kendime de ekibimle birlikte çıkarmam gereken kredi var. Ne olursa olsun, bu kadar kötü bir oyun beklemiyordum. Oyuncularımın, 9 haftadır bu kadar iyi giden işler varken mutlaka kötü oynama hakları var. Bu maçı bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Bu kadar kötü performans beklemediğimi de söylemem gerekiyor. İvedilikle ayağa kalkmamız lazım. 6 puanlık bir fark kaldı. 3 puanlık sistemde hiçbir şey matematiksel olarak bitmeden ciddiyetimizi bırakmamamız gerekiyor. Bir hakem faciasına rağmen Başakşehir'i tebrik ederim. İşlerini çok kolaylaştıran bir hakem vardı. Net bir ofsayttan gol verildi. Üstüne ikinci yarıda rakibe net bir kırmızı kart verilmedi. Bence bu kadar kötü bir hakeme rağmen konuşulması gereken konunun yine benim takımımın bu kadar isteksiz ve arzusuz oynaması olduğunu düşünüyorum. Bunu da kabul etmem gerekiyor. Önümüzde kazanabileceğimiz 9 puan var. Her bir zerresine talip bir şekilde, ligde kalmak için sahaya çıkacağız" diye konuştu.

"İyiyseniz varsınız, iyi değilseniz bu mesleği yapamazsınız"

Hakem yönetiminden şikayetini dile getiren Belözoğlu, "Türkiye'de hakemler ne yazık ki bir facia. VAR'ından AVAR'ına kadar hepsi kötü. Kariyerim boyunca 24 seneye yakın futbol oynadım. Üstüne hocalıkta 6. seneme gidiyorum. Hiç bu kadar kötüsünü görmemiştim. Emek var, hak var, hakkaniyet var. Bunlar herkesin ağzında kolay kullanılıyor. Ama hakemler adına üzülmeyi bıraktım artık. Çünkü bu kadar kötü hakem performanslarını izlemekten genç bir teknik adam olarak fazlasıyla yorgunum. Bugün ve Göztepe maçımız da dahil olmak üzere bence VAR ve AVAR'da konuşmayacak kadar çok büyük hatalar var. Onlar adına üzgün değilim. Çünkü bu meslekte en iyi olmak zorundasınız. En iyisini yapmak zorundasınız. Bu durum benim için de geçerli. İyiyseniz varsınız, iyi değilseniz bu mesleği yapamazsınız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı