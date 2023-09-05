Emre Belözoğlu gitti, Deniz Türüç valizi topladı! Süper Lig devine imza atıyor

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından futbolcu Deniz Türüç de Trabzonspor'a gitmeye hazırlanıyor. Beşiktaş ile de adı anılan milli futbolcunun, bordo-mavililerle transfer olmak için izin istediği öne sürüldü.