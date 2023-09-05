Emre Belözoğlu gitti, Deniz Türüç valizi topladı! Süper Lig devine imza atıyor
Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından futbolcu Deniz Türüç de Trabzonspor'a gitmeye hazırlanıyor. Beşiktaş ile de adı anılan milli futbolcunun, bordo-mavililerle transfer olmak için izin istediği öne sürüldü.
Süper Lig'de oynadığı 3 karşılaşmada puan yüzü göremeyen Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu görevi bırakmıştı. Turuncu-lacivertlilerde bir ayrılık daha gündemde. Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Deniz Türüç, Trabzonspor'a imza atabilir.
YÖNETİMDEN İZİN İSTEDİ
Fanatik'te yer alan habere göre; Trabzonspor, Deniz Türüç'ü gündemine aldı. Bordo-mavililere gitmeye sıcak bakan milli oyuncu ise Başakşehir yönetiminden transferi için izin istedi.
BAŞAKŞEHİR KARNESİ
Deniz Türüç, Başakşehir formasıyla 144 maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 28 gol ve 24 asistlik performans gösterdi.