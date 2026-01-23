Haberler

Emre Belözoğlu: "Bu maçın hakkı beraberlikti"

Güncelleme:
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor karşısında sergiledikleri performanstan memnun olduğunu ve maçın hakkının beraberlik olduğunu belirtti.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor karşısında iyi mücadele ettiklerini belirterek, en kötü sonucun beraberlik olması gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Mücadeleden memnun olduğunu ifade eden Belözoğlu, "Öncelikle Trabzonspor'u tebrik ediyorum. İyi bir mücadele vardı. Bu maçın hakkı beraberlikti. Hakem performansını çok iyi bulmuyorum. Niyetlerini okumak istemiyorum ama istediğine kart gösterebiliyor. En kötü ihtimalle bu maçın hakkı beraberlikti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
