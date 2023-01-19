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Emre Belözoğlu, Hasan Ali'den sonra bir yıldızı daha gönderdi! Efsane futbolcu ile yollar ayrıldı

Spor Haberleri

9 yıl boyunca Başakşehir'in formasını terleten ve şampiyonluk yaşayan Alexandru Epureanu'nun sözleşmesi feshedildi. Emre Belözoğlu, Hasan Ali ve Epureanu hakkında, "Bazı isimlerle çalışma anlayışımızın farklı olduğunu gördük" açıklamasını yapmıştı.

Spor Toto Süper Lig'in dişli ekibi Medipol Başakşehir'de Alexandru Epureanu ile yollar ayrıldı. 9 sene boyunca savunmanın yükünü üstlenen tecrübeli futbolcunun mukavelesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildi.

Emre Belözoğlu bir yıldızın daha üstünü çizdi! Efsane futbolcu ile yollar ayrıldı

"ÇALIŞMA PRENSİBİMİZ FARKLI"

Emre Belözoğlu, 7-0'lık Galatasaray mağlubiyetinden sonra futbolcularla kavga ettiği iddiasını yalanlayıp durumu açıklamıştı. Belözoğlu, "Hasan Ali ile çalışma prensibimizin aynı olmadığını kendisine söyledim. Epureanu ile de aynı şekilde durumu konuştum. Bu konuşma mağlubiyete bağlı değildi. Hiçbir oyuncumla bahsedilen şeyleri yaşayacak değilim" ifadelerini kullanmıştı.

Emre Belözoğlu bir yıldızın daha üstünü çizdi! Efsane futbolcu ile yollar ayrıldı

LİGE DAMGA VURDU

2014'te Başakşehir'e imza atan Moldovalı stoper, 2019-20 sezonunda şampiyonluk yaşadı. Tecrübeli defans oyuncusu için pek çok futbol yorumcusu, "Ligin en iyi stoperi" ifadesini kullanmıştı.

Emre Belözoğlu, Hasan Ali'den sonra bir yıldızın daha üstünü çizdi! Efsane futbolcu ile yollar ayrıldı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Medipol Başakşehir Fk Emre Belözoğlu Spor Haberler

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