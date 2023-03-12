Emre Belözoğlu'nun öfkesi dinmiyor: Eşim benden önce kimsenin elini tutmamış, bizde fazlasıyla şeref var

Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından ailesine yönelik tezahüratlarla ilgili sert açıklamalar yapan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, basın toplantısında da bu konuyla ilgili konuştu. Belözoğlu, birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş taraftarının ailesine yönelik yaptığı tezahüratlarla ilgili maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarla gündemi sallamıştı. Belözoğlu, basın toplantısında da çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Belözoğlu'nun basın toplantısındaki açıklamaları:

"ANNELERİNİN ELLERİNİ ÖPSÜNLER, EŞLERİNE SARILSINLAR"

"Benim anneme rahatça bunları söyleyenlerin evlerine gittiklerinde annelerinin ellerinden öpmelerini istiyorum. Benim adıma bunu yapsınlar. Anneler en değerli varlıktır. Annesi olanlar annesinin elini öpsün, eşi olanlar gitsin bir kere sarılsın."

"NE YAZIK Kİ KIZLARIM GELDİ MAÇA"

"Hanım ne yazık ki iki kızımızı getirdi bu maça. Sağ olsun bizim yöneticiler de oraya yakın koydular. Çocuklar bir 30-35 dakika o sözleri dinlediler. Beşiktaş taraftarı, özünde bu değerlere sahiptir. Bu yaşanılanı ne haysiyetle ne insanlıkla bağdaştırmıyorum."

"EŞİM BENDEN ÖNCE KİMSENİN ELİNİ TUTMAMIŞ"

"Babamdan önce başkasının elini tutmamış bir annem ve benden önce kimsenin elini tutmamış bir eşim var. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var. Bunu çok dile getiriyorlar. Önce bir dönsünler de kendilerine baksınlar."