Emre Belözoğlu: 'Antalyaspor'un Başarısı İçin Paraya İhtiyacı Var'

Emre Belözoğlu: 'Antalyaspor'un Başarısı İçin Paraya İhtiyacı Var'
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Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı 14 milyon Euro açıklamasıyla kulübün mali ihtiyaçlarına dikkat çekti. Takımın sezon boyunca yaşadığı zorluklara ve geleceğe dair hedeflerine dair açıklamalarda bulunan Belözoğlu, kulüp için gelecek sezon daha dinamik bir kadro kurmak istediğini belirtti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı 14 milyon Euro çıkışıyla ilgili, "Bu paraya kulübün ihtiyacı var. Antalyaspor'un başarısı için bu paraya ihtiyacı olduğunu söyledim, kendi adıma istediğim bir para değildi" dedi.

Antalyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-0 mağlup olarak sezonu puansız kapattı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sezon boyunca yaşadıkları zorluklara ve gelecek hedeflerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Antalyaspor'la çalışmak benim için büyük bir onurdu"

Sezonun kendisi için hem duygusal hem de öğretici geçtiğini belirten Belözoğlu, "Hepimiz için gerçekten çok zor bir seneydi. Buraya gelmek, bu tecrübeyi yaşamak benim için mükemmel bir duyguydu. Antalya'yı ve bu atmosferi daha önce bu kadar yakından tanımıyordum. Bu şehirde olmak, bu oyuncu grubuyla çalışmak çok kıymetliydi" dedi.

Takımıyla birlikte ligde kalmayı başardıklarını vurgulayan Belözoğlu, "Bizi üç hafta önce rahatlatan pozisyona getiren ne varsa, arkasında çok ciddi bir emek vardı. Bu takımın bir parçası olduğum için mutluyum. Mevcut şartlar göz önüne alındığında 44 puan çok değerli. Özellikle bize yakın takımları, daha güçlü kadroları iç sahada oyun olarak yenmek, bizim için çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

"Savunmada çok problemli bir takım devraldım"

Belözoğlu, devraldığı takımın defansif açıdan büyük sıkıntılarla boğuştuğunu belirterek, "Çok yumuşak bir takımımız vardı. 62 gol yemiş bir takım devraldık. Elimizden geldiğince defans hattını düzeltmeye çalıştık. Mevcut gücümüze göre çok iyi işler yaptık. Çok daha kaliteli takımları oyun anlamında geride bıraktık" diye konuştu.

"Bir yıl daha sözleşmem var, kalmak istiyorum"

Görevine devam edeceğini dile getiren teknik adam, "Benim bir sene daha mukavelem var. Daha hedefi olan, daha dinamik bir takım kurmak istiyorum. Antalya'ya yakışan bir oyun ortaya koymak istiyoruz. Şehir dinamiklerinin bu takımı sahiplenmesi gerekiyor. Antalyaspor'un daha yukarıyı hedeflemesi için herkesin birlik içinde olması lazım" dedi.

"Bu para benim için değil"

Belözoğlu, Eyüpspor maçı sonrası gündem olan "14 milyon Euro gerekiyor" açıklamasına da açıklık getirdi. "Ben kendime bu parayı istemedim" diyen Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şartlar benim için değişmedi. Herkes bir yıl yaşlandı. Antalyaspor'un mevcut dosyaları, transfer tahtasının açılması ve bu sezon oyunculara yapılan ödemelerin toplamı bu rakamları ortaya çıkarıyor. Bu paraya kulübün ihtiyacı var. Antalyaspor'un başarısı için bu paraya ihtiyacı olduğunu söyledim, kendi adıma istediğim bir para değildi. Ben Anadolu kulüplerine para kazanmak için gelmedim. Geçmişte de hiçbir takımdan tazminat almadan ayrıldım. Burada kalmak, güçlü bir kadroyla daha fazlasını başarmak istiyorum." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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