Emrah Bayraktar, FIFA Teknik Liderlik Çalıştayı'na Katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar, FIFA ve UEFA ortaklığında düzenlenen Teknik Liderlik Çalıştayı'na katıldı.

FIFA ve UEFA iş birliğinde, 22 ülke futbol federasyonundan 20 futbol gelişim direktörünün katılımıyla FIFA Teknik Liderlik Çalıştayı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirildi. 20-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenen çalıştaya, Türkiye Futbol Federasyonu'nu temsilen Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar katıldı.

Dört gün süren çalıştayda; futbol gelişim direktörlerinin rol ve sorumlulukları, öncelikleri, karşılaştıkları zorluklar, çözüm önerileri, teknik departmanların yapısı, stratejik düşünme ve planlama gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Emrah Bayraktar, çalıştayın ardından yaptığı değerlendirmede meslektaşlarıyla gerçekleştirilen bilgi ve deneyim paylaşımının büyük önem taşıdığını belirterek, bu tür organizasyonların futbolun gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Çalıştayın sonunda etkinliğin anısına Emrah Bayraktar, FIFA Teknik Direktörü Steven Martens'e Milli Takım forması hediye etti. - İSTANBUL