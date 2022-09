Emniyetten taraftara sağduyu çağrısı

Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, hafta sonu oynanacak Yozgatspor 1959 FK- Yozgat Belediyesi Bozokspor maçı öncesi, taraftarlara sağduyu çağrısında bulundu.

Bölgesel Amatör Lig'inde (BAL) 2022-2023 futbol sezonu bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak. Bu yıl Yozgat'ın iki merkez takımı Bölgesel Amatör Lig'de ilk kez aynı grupta mücadele edecek. 6. Grupta yer alacak Yozgatspor 1959 FK ve Yozgat Belediyesi Bozokspor takımları, şampiyonluk için yarışacak.

Pazar günü Yozgat Sentetik Sahada ligin ilk maçında karşılaşacak Yozgatspor 1959 FK ve Yozgat Belediyesi Bozokspor maçı öncesi İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Polis Evi'nde kulüp müdürleri ve taraftarlar grubu liderleri ile bir araya geldi.

Bölgesel Amatör Lig'de Yozgat'ın iki güzide takımının aynı grupta mücadele edeceğini belirten İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Yozgat Valisi Ziya Polat öncülüğünde karşılaşma öncesi İl Spor Güvenlik Toplantısını gerçekleştirerek gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Karşılaşma öncesi iki takımın yönetici ve taraftar grubu başkanlarıyla bir araya gelmek istediklerini de ifade eden Esertürk, "Dünyadaki 3 milyona yakın Yozgatlının Pazar günü oynanacak müsabakayla gurur duyması, dostluk ve kardeşlik açısından birliktelik oluşturması amacıyla bir araya gelelim istedim. Burada her iki takım yöneticileri ve taraftar grubu liderleri de bu birlikteliğe eşlik ettiler ve her iki takımda beyanlarıyla Pazar günü oynanacak müsabaka sonuç ne olursa olsun sahadaki futbolcuların tamamını hep birlikte alkışlayacaklarını ifade ettiler. Bu beyanları beni ziyadesiyle mutlu etti. Ben ümit ediyorum ki her iki takımın taraftarı da netice ne olursa olsun birbirlerini Pazar günü oynanacak müsabakada alkışlayacak." dedi.

Emniyet olarak müsabakada güvenlik tedbirlerini aldıklarını da belirten Esertürk, "Bu tedbirler hemşerilerimizin müsabakaya rahat ulaşabilmesi ve müsabakada herhangi bir problem yaşamaması için. Biz emniyet olarak üzerimize düşeni yapacağız. Ben de bir sezon boyunca her iki takıma, futbolcularına kazasız ve belasız bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum. Bir takımımız inşallah gruplara çıksın, 3'üncü lige çıksın. Diğer takımda gelecek sezon için aynı çabayı göstersin ve Yozgatlılar kazansın. Her iki takımda kazansın." şeklinde konuştu.

İki takımın kulüp müdürleri ise karşılaşmanın birlik ve beraberlik içerisinde, dostluk çerçevesinde geçeceğini belirtirken taraftarlar grubu liderleri ise maç sonu yenen takımın tribüne çağrılarak alkışlanacağı sözünü verdi. - YOZGAT