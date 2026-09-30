Haberler

Emlak Konut, Spar Girona'yı 81-69 yenip FIBA Kadınlar Avrupa Ligi gruplarına kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri finalinde Spar Girona'yı 81-69 yenerek adını gruplara yazdırdı. Mavi-beyazlılar Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek üçüncü takım olacak.

Salon: Pavello Fontajau

Hakemler: Natasa Dragojevic (Karadağ), Ewa Matuszewska (Polonya), Alessandro Perciavalle (İtalya)

Spar Girona : Bulgak 16, Conner 13, Martin 13, Quevedo 7, Guerrero 8, Tilbe Şenyürek Aslan 2, Garcia 6, Casas 2, Camilion 2, Lopez

Emlak Konut: Kunaiyi 19, Ceren Akpınar 7, Lelik 29, Allen 17, Mavunga 6, Melek Uzunoğlu 3, Penna, Nehir Ulufer

1. Periyot: 16-19

Devre: 36-39

3. Periyot: 46-65

Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri finalinde konuk olduğu İspanya temsilcisi Spar Girona'yı 81-69 yenerek adına gruplara yazdırdı.

Dengeli başlayan müsabakanın 2 ile 6. dakikaları arasında rakibine sayı şansı vermeyen Emlak Konut, yakaladığı 11-0'lık seriyle 15-8 üstünlük kurdu. Skor avantajını koruyan mavi-beyazlı ekip, ilk çeyreği 19-16 önde geçti. İkinci periyodun ilk dakikasında 19-19'da yakalanan Emlak Konut, rakibinin öne geçmesini önleyemese de 15. dakikada 28-28'de skoru eşitledi. Yeniden öne geçen Emlak Konut, devre arasına 39-36 üstün girdi.

İkinci yarıya etkili giren Emlak Konut, 25. dakikanın ortasında farkı çift haneye (40-50) çıkardı. Farkı artırmayı başaran mavi-beyazlıları, üçüncü çeyreği de 65-46 üstün girdi.

Son çeyrekte üstünküğünü koruyan Emlak Konut, sahadan 81-69 galip ayrıldı.

İstanbul temsilcisinde maça ilk 5 başlayan oyuncular, 78 sayı üreterek galibiyeti getirdi. Kenardan sadece 3 sayı katkısı alabilen mavi-beyazlılarda Reka Lelik 29, Pellas Kunaiyi 19, Lindsay Allen ise 17 sayıyla yıldızlaştı. Ayrıca 12 ribaunt alan Kunaiyi, "double-double" yaptı. Allen 8, Lelik ise 4 asistlik katkı verdi.

Bu sonuçla mavi-beyazlılar Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Spar Girona ise yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda devam edecek.

Emlak Konut; Fenerbahçe Tarfin ve Galatasaray Çağdaş Faktoring'in ardından Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek üçüncü takım olacak. Mavi-beyazlılar, D Grubu'nda Çekya'nın USK Prag, Polonya'nın UMCS Lublin ve Fransa'nın Tango Bourges Basket takımlarıyla mücadele edecek.

Kaynak: AA
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında 'yurt dışına çıkış' yasağı

AK Partili Hayati Yazıcı’nın oğlu hakkında 'yurt dışına çıkış' yasağı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'a iki büyük müjde birden

Beşiktaş'a iki büyük müjde birden: Geri dönüyorlar
Bu adam gerçekten de çok zeki! Lamine Yamal'dan Dominik Livakovic için çarpıcı itiraf

Bu adam gerçekten de çok zeki! Livakovic'i bakın nasıl alt etmiş
Bingöl'de vahşet! Çöplükte 3 bozayı başından ve sırtından vurulmuş halde bulundu

Herkes izlemeye gidiyordu! 3 ayıyı çöplükte başlarından vurdular
Fenerbahçe 'Türk Haaland'ın peşinde! 1.95'lik golcü liste başında

Operasyon başlıyor! Fenerbahçe "Türk Haaland" için harekete geçti

Serie A'da ayın en güzel golü Hakan Çalhanoğlu'ndan

İtalya'yı sallamaya devam ediyor
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Arnavutluk'un üyeliğinin birliği güçlendireceğini söyledi

Avrupa Birliği'nden Balkan ülkesinin üyeliğine yeşil ışık
MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Bölge’ vurgusu

Kritik MGK toplantısı sonrası 8 maddelik bildiri