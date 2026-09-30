Emlak Konut, Spar Girona'yı 81-69 yenip FIBA Kadınlar Avrupa Ligi gruplarına kaldı

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Salon: Pavello Fontajau

Hakemler: Natasa Dragojevic (Karadağ), Ewa Matuszewska (Polonya), Alessandro Perciavalle (İtalya)

Spar Girona : Bulgak 16, Conner 13, Martin 13, Quevedo 7, Guerrero 8, Tilbe Şenyürek Aslan 2, Garcia 6, Casas 2, Camilion 2, Lopez

Emlak Konut: Kunaiyi 19, Ceren Akpınar 7, Lelik 29, Allen 17, Mavunga 6, Melek Uzunoğlu 3, Penna, Nehir Ulufer

1. Periyot: 16-19

Devre: 36-39

3. Periyot: 46-65

Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri finalinde konuk olduğu İspanya temsilcisi Spar Girona'yı 81-69 yenerek adına gruplara yazdırdı.

Dengeli başlayan müsabakanın 2 ile 6. dakikaları arasında rakibine sayı şansı vermeyen Emlak Konut, yakaladığı 11-0'lık seriyle 15-8 üstünlük kurdu. Skor avantajını koruyan mavi-beyazlı ekip, ilk çeyreği 19-16 önde geçti. İkinci periyodun ilk dakikasında 19-19'da yakalanan Emlak Konut, rakibinin öne geçmesini önleyemese de 15. dakikada 28-28'de skoru eşitledi. Yeniden öne geçen Emlak Konut, devre arasına 39-36 üstün girdi.

İkinci yarıya etkili giren Emlak Konut, 25. dakikanın ortasında farkı çift haneye (40-50) çıkardı. Farkı artırmayı başaran mavi-beyazlıları, üçüncü çeyreği de 65-46 üstün girdi.

Son çeyrekte üstünküğünü koruyan Emlak Konut, sahadan 81-69 galip ayrıldı.

İstanbul temsilcisinde maça ilk 5 başlayan oyuncular, 78 sayı üreterek galibiyeti getirdi. Kenardan sadece 3 sayı katkısı alabilen mavi-beyazlılarda Reka Lelik 29, Pellas Kunaiyi 19, Lindsay Allen ise 17 sayıyla yıldızlaştı. Ayrıca 12 ribaunt alan Kunaiyi, "double-double" yaptı. Allen 8, Lelik ise 4 asistlik katkı verdi.

Bu sonuçla mavi-beyazlılar Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Spar Girona ise yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda devam edecek.

Emlak Konut; Fenerbahçe Tarfin ve Galatasaray Çağdaş Faktoring'in ardından Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek üçüncü takım olacak. Mavi-beyazlılar, D Grubu'nda Çekya'nın USK Prag, Polonya'nın UMCS Lublin ve Fransa'nın Tango Bourges Basket takımlarıyla mücadele edecek.

Kaynak: AA