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Emlak Konut SK, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 75-72 Yendi

Emlak Konut SK, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 75-72 Yendi
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yapılan karşılaşmada Emlak Konut Spor Kulübü, ev sahibi olduğu maçta Melikgazi Kayseri Basketbol'u 75-72'lik skorla mağlup etti. Müsabakada Emlak Konut SK'nın Jessica Thomas 19 sayıyla öne çıktı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Emlak Konut Spor Kulübü ile Melikgazi Kayseri Basketbol karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip 3 sayı fark ile 75-72 kazandı.

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Turgut Işık, Ahmet Kemal Digilli, Mustafa Candemir Tabak

Emlak Konut SK: Jessica Thomas (19), Robyn Lashae Parks (15), Victoria Macaulay (17), Astou Ndour (14), Sehernaz Çidal (10), Berfin Sertoğlu, Gamze Takmaz

Melikgazi Kayseri Basketbol: Crystal Dangerfield (27), Aerial Powers (10), Kübra Erat (9), Christelle Diallo (11), Sokhna Fall (15), Meltem Avcı, Hatice Sönmez, Gonca Karataş

Periyotlar:

1. Periyot: 31-15 (Emlak Konut SK lehine)

2. Periyot: 49-33(Emlak Konut SK lehine)

3.Periyot: 61-54 (Emlak Konut SK lehine)

5 Faul alan: Astou Ndour (Emlak Konut SK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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