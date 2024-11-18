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Emlak Konut, Melikgazi Kayseri'yi 84-76 Mağlup Etti

Emlak Konut, Melikgazi Kayseri'yi 84-76 Mağlup Etti
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında Emlak Konut'a 76-84 yenildi. Maçta önemli performanslar sergilendi, özellikle Emlak Konut'tan Thomas'ın 30 sayıyla öne çıktığı gözlemlendi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği Emlak Konut'a 84-76 mağlup oldu.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Ali Şakacı, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş, Enes Duran

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 11, Dangerfield 20, Doğa Adıcan 9, Candan Eylül, Meltem Yılmaz Avcı 2, Powers 11, Diallo 11, Fall 12

Emlak Konut: Gamze Takmaz 6, Thomas 30, Ceren, Sehernaz, İnci Güçlü, Eda Balkan, Feray Laiç, Macaulay 12, Berfin Sertoğlu 9, Robyn Parks 18, Gueye 9

Periyotlar:

1.Periyot: 29-9 (Melikgazi Kayseri lehine)

Devre: 41-35 (Melikgazi Kayseri lehine)

3.Periyot: 58 -57(Melikgazi Kayseri lehine) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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