Emlak Konut, Melikgazi Kayseri'yi 84-76 Mağlup Etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol takımını 84-76'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Emlak Konut'un Thomas'ın 30 sayılık performansı dikkat çekti.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Ali Şakacı, Hagehan Şeyda Kurden Aktaş, Enes Duran
Melikgazi Kayseri Basketbol : Kübra Erat 11, Dangerfield 20, Doğa Adıcan 9, Candan Eylül Dikmen, Meltem Avcı 2, Powers 11, Diallo 11, Fall 12
Emlak Konut: Gamze Takmaz 6, Thomas 30, Caren Akpınar, Sehernaz Çidal, İnci Güçlü, Eda Balkan, Feray Laiç, Macaulay 12, Berfin Sertoğlu 9, Parks 18, Gueye 9
1. Periyot: 29-9
Devre: 41-35
3. Periyot: 58-57
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 84-76 yendi.