Basketbol: Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası
Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Emlak Konut, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 92-86 yenerek Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Aydın Karaçam, Nihat Çetin, Niyazi Yasin Kahraman

Melikgazi Kayseri Basketbol : Dangerfield 20, Williams 18, Doğa Adıcan 11, Merve Arı 2, Merve Uygül 12, İdil Türk 3, Collier 20, Feray Dalkılıç

Emlak Konut: Günesh Karaoğlan 1, Ferda Yıldız 12, Thomas 16, Ceren Akpınar, Delaere, Melek Uzunoğlu 4, Holesinska 14, Macaulay 10, Berfin Sertoğlu 12, Ndour 23

1. Periyot: 26-39

Devre: 51-59

3. Periyot: 67-81

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol'u deplasmanda 92-86 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
