Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 84-71 Yenerek Galip Geldi

Güncelleme:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol takımını 84-71'lik skorla mağlup etti. Maçın devresi 44-40 sona erdi.

Salon: Başakşehir

Hakemler: Samet Biner, Ömer Sarı, Hasan Kamil Takınyalıoğlu

Emlak Konut: Ferda Yıldız 3, Thomas 15, Macaulay 7, Berfin Sertoğlu 10, Ndour 18, Günesh Karaoğlan, Ceren Akpınar 9, Delaere 13, Holesinska 9

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kunek 22, Dangerfield 16, Williams 15, Merve Arı 10, Meltem Avcı Yılmaz 4, Doğa Adıcan, Merve Uygül 1, İdil Türk 3, Feray Dalkılıç

1. Periyot: 23-20

Devre: 44-40

3. Periyot: 58-55

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Emlak Konut, ağırladığı Melikgazi Kayseri Basketbol'u 84-71 yendi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
