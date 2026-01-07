Haberler

Melikgazi Kayseri Basketbol - Emlak Konut: 86-92

Melikgazi Kayseri Basketbol - Emlak Konut: 86-92
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 92-86 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Maçın en skorer ismi Emlak Konut'tan Astou Ndour oldu.

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Aydın Karaçam, Nihat Çetin, Niyazi Yasin Kahraman

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Dangerfield 20, Williams 18, Doğa 11, Merve Arı 2, Merve Uygül 12, İdil 3, Collier 20, Feray

EMLAK KONUT: Günesh 1, Ferda 12, Thomas 16, Ceren, Delaere, Melek 4, Holesinska 14, Macaulay 10, Berfin 12, Ndour 23

1'İNCİ PERİYOT: 26-39

DEVRE: 51-59

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-81

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Emlak Konut, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 92-86'lık skorla yenerek yarı finale yükseldi. Maçın en skorer ismi Emlak Konut'tan 23 sayı ile Astou Ndour oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında soruşturma başlatılan avukatın 'Zina' sözlerine büyük tepki var

O avukatın sözlerine büyük tepki var: Zina da yapsan...
Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi

Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi inci gibi yan yana dizildi
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
'Gelmiş geçmiş en iyisi' demişti! Galatasaraylı yıldız için söylediklerine çok pişman

"Tarihin en iyisi" demişti! G.Saraylı yıldız için söylemlerine pişman
Hakkında soruşturma başlatılan avukatın 'Zina' sözlerine büyük tepki var

O avukatın sözlerine büyük tepki var: Zina da yapsan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki

Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Aymazlar
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu

Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu