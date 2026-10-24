Emlak Konut, deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 71-61 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Emlak Konut, deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 71-61 mağlup etti. Bu sonuçla Emlak Konut deplasmandan galibiyetle ayrılırken İstanbul Gençlikspor sahasında mağlup oldu.
Salon: Başakşehir
Hakemler: Ahmet Murat Arıkanlı, Seda Esen, Teoman Altar Akın
İstanbul Gençlikspor: Damla Gezgin 5, Özge Özışık 5, Stankovic 7, Guirantes 11, Collier 13, Günesh Karaoğlan 5, Şuğranur Sönmez 13, Slocum 2
Emlak Konut: Nehir Ulufer 5, Kunaiyi-Akpanah 21, Ceren Akpınar 8, Lelik 16, Mavunga 15, Asya Ülker, Melek Uzunoğlu 4, Penna 2
1. Periyot: 13-21
Devre: 30-32
3. Periyot: 47-51
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Emlak Konut, deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 71-61 mağlup etti.
Kaynak: AA