Emlak Konut, Dardanel Çanakkale Belediyespor'u Farklı Geçti

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Yarkın Keskin, Yiğit Emre Şimşek, Kamil Alok

Emlak Konut: Günesh Denise Karaoğlan 5, Thomas 14, Macaulay 9, Berfin Sertoğlu 7, Gueye 12, Ferda Yıldız 8, Ceren Akpınar, Delaere 2, Zeynep Sinem Çelik 1, Melek Uzunoğlu 5, Holesinska 16, Gizem Başaran Turan 6

Dardanel Çanakkale Belediyespor : Peddy 8, Meryem Gültekin 3, Başak Altunbey 6, Wallace 4, Powers 18, Saliha Mandıracı 2, Elif Emirtekin 3, Dilara Tongar 2, Simge Tokmak 8

1. Periyot: 21-14

Devre: 44-28

3. Periyot: 67-41

Beş faulle çıkanlar: 37.52 Başak Altunbey, 37.69 Powers (Dardanel Çanakkale Belediyespor )

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Emlak Konut, konuk ettiği Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 85-54 yendi.

Bu sonuçla bir maçı eksik Emlak Konut, ligde 2. galibiyetini elde ederken Dardanel Çanakkale Belediyespor ise 4. kez mağlup oldu.