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Emirhan Kartın, Katar'da Bronz Madalya Kazandı

Emirhan Kartın, Katar'da Bronz Madalya Kazandı
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Milli cimnastikçi Emirhan Kartın, Katar'da gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda erkekler atlama masasında 14.149 puanla bronz madalya kazandı.

Milli cimnastikçi Emirhan Kartın, Katar'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda yarışan ay-yıldızlı cimnastikçi Emirhan Kartın, erkekler atlama masasında 14.149 puanla üçüncü oldu ve bronz madalya elde etti.

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Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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