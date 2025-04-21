Emirhan Kartın, Katar'da Bronz Madalya Kazandı

Milli cimnastikçi Emirhan Kartın, Katar'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda yarışan ay-yıldızlı cimnastikçi Emirhan Kartın, erkekler atlama masasında 14.149 puanla üçüncü oldu ve bronz madalya elde etti.