Emir Ortakaya: 'Bu sene çıkış yakalamak istiyorum'

Kocaelispor'da ikinci kez forma giymeye hazırlanan Emir Ortakaya duygularını paylaştı. Ortakaya, "Sanki ben hep buradaymışım da takım değişmiş gibi. Hiç yabancılık çekmedim" dedi. Genç oyuncu kendine inandığını ve bu sene çıkış yakalamak istediğini de söyledi.

Kocaelispor'da 2023-2024 sezonunda forma giydikten sonra farklı takımlara transfer olan ve kısa süre önce yeşil-siyahlı camiaya dönerek 2 yıllık imza atan genç savunma oyuncusu Emir Ortakaya kampta bir araya geldiği basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kulüpteki ikinci dönemine değinen Emir, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bunu tarif etmek çok zor. Burada daha önce güzel günler yaşadım. Bu büyük camianın tekrar parçası olmak benim için gurur. Burayı gerçekten çok özledim. Çünkü her zaman dolu dolu tribünlere oynuyorduk. Yaşım da çok gençti, 19 yaşındaydım. O süreç biraz farklı çünkü kulüplerin arasında olanlar, biraz farklı durumlar. Yurt dışındaki takımla eski kulübümün görüşmesi doğrultusunda devam etti. Ama sonuç olarak şu an tekrardan Kocaelispor'dayım ve elimden gelen her şeyi yapacağım. Sanki ben hep buradaymışım da takım değişmiş gibi hissediyorum. Çünkü herkesi tanıyorum. Hiç yabancılık çekmedim. Güzel de bir havamız var. Umarım böyle devam eder" dedi.

"Kendime inanıyorum, çok çalışıyorum"

Kocaelispor'da çıkış yakalamak istediğinin altını çizen Emir Ortakaya, "Aslında geçen sene devre arasına kadar Eyüpspor'da iyi bir çıkış yakalamıştım. Sonrasındaki Rize serüveni benim adıma çok iyi geçmedi. Ama yanıma tecrübelerimi alıp devam ediyorum. Umarım beklediğim çıkışı yapabilirim, çok çalışıyorum. Kendime de, sahip olduğum potansiyele de inanıyorum. Takıma en üst düzeyde katkı vermek için çok çalışacağım. Camiama mesajım; her zaman kenetlenelim ve her zaman arkamızda dursunlar. Biz onlar için çok çalışmaya devam ediyoruz. Umarım beklentileri karşılayıp onları çok mutlu ederiz. Onların desteği çok önemli. Onların sayesinde hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı