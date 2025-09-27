Haberler

Eminevim Ümraniyespor ve Arca Çorum FK 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Eminevim Ümraniyespor ile Arca Çorum FK karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Goller Oğulcan Çağlayan ve Glumac'tan geldi.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Melih Kurt, Samet Özkul, Mehmet Dura

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Djokanovic, Glumac, Yusuf Kocatürk (Dk. 81 Atalay Babacan), Hoti (Dk. 81 Emre Kaplan), Bardhi, Oğuz Yıldırım, Ali Turap Bülbül, Benny, Barış Ekincier, Soukou (Dk. 46 Serkan Göksu)

Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş (Dk. 81 Cemali Sertel), Oğuz Gürbulak (Dk. 76 Atakan Akkaynak), Aleksic (Dk. 81 Ferhat Yazgan), Pedrinho, Samudio (Dk. 62 Eren Karadağ), Yusuf Erdoğan, Oğulcan Çağlayan (Dk. 76 Eze)

Goller: Dk. 29 Oğulcan Çağlayan (Çorum FK), Dk. 44 Glumac (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Arda Şengül, Dk. 68 Oğuz Gürbulak (Çorum FK), Dk. 25 Glumac, Dk. 32 Soukou, Dk. 78 Yusuf Kocatürk, Dk. 87 Benny (Ümraniyespor)

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Eminevim Ümraniyespor ile Arca Çorum FK 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
