Haberler

Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Açıkgöz: 'Beraberliğe Sevinmedik'

Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Açıkgöz: 'Beraberliğe Sevinmedik'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan Eminevim Ümraniyespor'un teknik direktörü Levent Açıkgöz, oyuncularının deplasmandaki beraberliğe sevinmediğini belirtti. Önümüzdeki maçlara odaklanacaklarını ifade eden Açıkgöz, maçta önemli pozisyonları değerlendiremediklerini açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sakaryaspor'la 1-1 beraber kalan Eminevim Ümraniyespor'da teknik direktör Levent Açıkgöz, oyuncularının deplasmandaki beraberliğe sevinmediğini söyledi.

Açıkgöz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin'in kırmızı kartı görmesinden sonra oyunda üstünlüğü aldıklarını dile getiren Açıkgöz, 2-3 gol önemli pozisyondan yararlanamadıklarını ifade etti.

"Gol atacağımız sırada gol yedik." diyen Açıkgöz, "Normal şartlarda deplasmanda 1 puana bile sevineceğimiz yerde oyuncularımız üzgün. Bundan da ders çıkaracağız. Eksikleri, hataları da yarından itibaren değerlendirip önümüzdeki maça odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü de planlarının rakibini yarı sahasında baskı altına alıp kazandıkları toplarla ve geçişlerle gölü bulmak olduğunu anlattı.

Çok fazla şeyle mücadele ettiklerini ifade eden Sütlü, şunları kaydetti:

"Futbolun içinden gelmeyen hakemlerin pozisyonu öngörememesi, VAR'daki hakem arkadaşın pozisyonu öngörememesi... Kafa topuna çıkarken eller kapalı kalacak diye zihniyet yok. Öyle zaten topa yükselemezsin. Bunu yorumlayamıyorsan bu problem. Bizim Vanspor maçında verilmeyen golümüz, Pendikspor maçında verilen penaltı ve bu maç hep Sakaryaspor'a olacak durum değil, olmamalı. Burası büyük camia ve bu kadar kolay bunlar yapılmamalı."

Müsabakayı değerlendiren Sütlü, "Bu haftanın özelinde amaç önde baskıyla bu 3 haftadır yediğimiz gol sayısını minimize etmekti. Bunun çalışmalarını yaptık ama görüldüğü gibi penaltıdan gölü yiyorsun. Tekrar çıkarmak için çok daha fazla efor sarf ediyorsun. Lig uzun gereken her şey yapılacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye'de kararlılık vurgusu
Kurultaya katılmayıp Sabah'a konuşan Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere 'hodri meydan'

Röportajı eleştirileri toplayan Kılıçdaroğlu'ndan 'hodri meydan'
Erkek kuaföründe silahlı çatışma çıktı! Bilanço ağır

Silahlı çatışma çıktı! Kavganın adresi bir hayli ilginç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Başakşehir'de 2 futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı

2 yıldız futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu

'Derin masa'da ne konuşuldu? Gözlerin çevrildiği Ağar'dan ses var
Tansiyon yükseldi! Rus dronları hava sahasını ihlal etti

Tansiyon yükseldi! Rus dronları hava sahasını ihlal etti
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
RAMS Başakşehir'de 2 futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı

2 yıldız futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı

Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı
Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü

Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.