Eminevim Ümraniyespor: 1-3
Yusuf YILDIZ / ADANA,
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Melek Dakan, Seyfettin Ünal, Serdar Osman Akarsu
ADANA DEMİRSPOR: Murat Eser - Enes Demirtaş, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Osman Kaynak, Gökdeniz Tunç (Dk. 90+3 Aykut Sarıkaya), Toprak Bayar, Ahmet Bolat (Dk.81 Eymen Namlı), Yücel Gürol (Dk.34 Kürşat Türkeş Küçük), Kayra Saygan (Dk 90+3 Demir Yavuz), Seyfi Efe Irga (Dk.46 Ahmet Yılmaz)
EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR: Onur Yıldırım - Yunus Emre Yılmaz, Yusuf Kocatürk, Yusuf Saitoğlu (Dk.46 Şirin Cengiz), Oğuz Yıldırım, Yusuf Deniz Şaş, Hoti (Dk. 46 Bardhi), Atalay Babacan (Dk.61 Orhan Uğur), Kosoko, Talha Bartu Özdemir (Dk.81 Barış Ekinciler), Batuhan Çelik (Dk. 21 Doruk Ertuğrul)
GOLLER: Dk. 3 Ahmet Bolat ( Adana Demirspor) – Dk. 45+3 Talha Bartu Özdemir, Dk. 87 Doruk Ertuğrul, Dk. 90+4 Bardhi (Eminevim Ümraniyespor)
KIRMIZI KART: Dk.79 Enes Demirtaş ( Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Toprak Bayar ( Adana Demirspor) - Hoti, Atalay Babacan, Yusuf Deniz Şaş, Bardhi (Eminevim Ümraniyespor)
1'inci Lig'in 37'nci haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'a 3-1 mağlup oldu.
3'üncü dakikada Adana Demirspor öne geçti. Toprak, ceza yayının sol çaprazında topla buluşan Ahmet; sağ ayağıyla, yakın köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
24'üncü dakikada Hoti'nin kullandığı serbest vuruşta Doruk kafayı vurdu. Top direkten oyun alanına geri döndü.
45+3'üncü dakikada konuk ekip beraberliği sağladı. Kosoko'nun sol kanattan ceza sahasına girerek yaptığı ortada, topla buluşan Talha Bartu'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlara gitti: ağlara gönderdi: 1-1.
İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
79'uncu dakikada Adana Demirspor 10 kişi kaldı. Enes, Yunus Emre'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. VAR tavsiyesi üzerine pozisyonu izleyen hakem Melek Dakan, Enes Demirtaş'i doğrudan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
87'nci dakikada Eminevim Ümraniyespor öne geçti. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Oğuz, bekletmeden topu ceza sahasındaki Doruk'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2.
90+4'üncü dakikada Eminevim Ümraniyespor farkı 2'ye çıkardı. Doruk'un kaptığı topu Bardhi'ye aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı düzgün vuruşta top ağlara gitti: 1-3.
Maç, Eminevim Ümraniyespor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.