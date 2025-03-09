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Emin Müftüoğlu, UEC Yönetim Kurulu Üyeliği İçin Aday Oldu

Emin Müftüoğlu, UEC Yönetim Kurulu Üyeliği İçin Aday Oldu
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Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Avrupa Bisiklet Birliği'nin Bratislava'da düzenlenen kongresinde UCI Yönetim Kurulu üyeliğine ikinci kez aday oldu. 49 ülkeden 43 oy alarak 10 aday arasına seçilen Müftüoğlu, Avrupa'yı temsil edecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Yönetim Kurulu üyeliğine ikinci kez aday oldu.

Avrupa Bisiklet Birliği'nin bugün Slovakya'nın Bratislava şehrinde gerçekleştirilen 37. Kongresi'nde, UCI-Uluslararası Bisiklet Birliği Yönetim Kurulu üyeliği için 10 aday belirlendi. Emin Müftüoğlu 49 ülkeden 43 oy ile 10 aday arasına seçildi. UCI Yönetim Kurulu'nda Avrupa'yı temsil etmek için yarışan 10 aday, UEC Kongresi'nde delegelerin oylarıyla belirlendi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Müftüoğlu, 49 ülkenin 43'ünün oyunu alarak Avrupa'dan aday gösterilecek 10 isim arasında yer alma başarısını gösterdi.

Rwanda, Kigali'de 27 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Kongresi'nde, dünya bisikletine yön verecek UCI Yönetim Kurulu'nda Avrupa'yı temsil edecek 10 aday arasından 2 kadın ve 5 erkek üye seçilecek.

2013-2016 yılları arasında UCI Yönetim Kurulu Üyeliği ve Dünya Dağ Bisikleti Komisyon Başkanlığı yapan Emin Müftüoğlu, aynı zamanda halen ikinci kez seçildiği Balkan Bisiklet Birliği Başkanlığı görevini yürütüyor. Dünya genelinde bisiklet sporunun yönetimi ve gelişimi için stratejik kararlara imza atan UCI Yönetim Kurulu'nda ikinci kez yer almak için kolları sıvayan Emin Müftüoğlu, böylece önemli bir aşamayı başarıyla geçti. Avrupa'dan seçilecek üyeler, UCI bünyesinde Avrupa'da bisiklet sporunun gelişmesi politikalarını etkileyecek önemli roller üstlenecek.

UCI Yönetim Kurulu'na Avrupa kıtasını temsilen aday olarak seçilen isimler şöyle:

Agata Lang (Polonya)

Cattaneo Rocco (İsviçre)

Emin Müftüoğlu (Türkiye)

Jensen Henrik Jess (Danimarka)

José Vicioso Soto (İspanya)

Katerina Nash (Çekya)

Michel Callot (Fransa)

Pavel Mardonovic (Slovenya)

Serena Danesi (İtalya)

Tom Van Damme (Belçika) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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