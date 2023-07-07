eMilli Futbol Takımı FIFAe Nations Cup 2023'te mücadele için Riyad'a hareket etti

Türkiye'yi temsil edecek eMilli Futbol Takımı, FIFAe Nations Cup 2023 turnuvası için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yolculuğuna başladı. Takım, C Grubu'nda Portekiz, İspanya, Brezilya, Avustralya ve Singapur ile mücadele edecek.

FIFAe Nations Cup 2023'te Türkiye'yi temsil edecek eMilli Futbol Takımı'nın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yolculuğu başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre eMilli Takım, 11-14 Temmuz'da FIFA ile EA Sports'un ortaklaşa düzenleyeceği turnuvanın C Grubu'nda Portekiz, İspanya, Brezilya, Avustralya ve Singapur ile mücadele edecek.

eMilli Takım Teknik Direktörü Tolga Atalay ve eFutbol Sorumlusu Miraç Berk Yağbasanlar gözetiminde 4 gün sürecek Dünya Kupası kamp kadrosunda Mert Altıntop, Kaan Tüzün, Emirhan Erdem, Berk Turan, İsmail Can Yerinde ve Selim Mert Güler yer alıyor.

Altışar takımın yer aldığı 4 grupta ilk 4 sırada yer alan takımlar, son 16 turuna kalma hakkı elde edecek. Son 16 ve çeyrek final maçları 13 Temmuz'da, yarı final ve final maçları ise 14 Temmuz'da oynanacak.

eMili Takım'ın C Grubu'ndaki maç programı şöyle:

11 Temmuz

20.00 Türkiye-Avustralya

20.25 Türkiye-İspanya

20.50 Türkiye-Brezilya

21.35 Türkiye-Singapur

22.00 Türkiye-Portekiz

12 Temmuz

20.00 Türkiye-Avustralya

20.25 Türkiye-İspanya

20.50 Türkiye-Brezilya

21.35 Türkiye-Singapur

22.00 Türkiye-Portekiz