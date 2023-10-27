Emet İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri Sürücüleri Bilgilendiriyor
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Emet İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, sürücüleri güvenli sürüş ve emniyet kemeri konularında bilgilendirme ve denetim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.
Emet İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerinin sürücüleri güvenli sürüş ve emniyet kemeri konularında bilgilendirme ve denetim faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiği bildirildi.
Emet Trafik Jandarması tarafından Hisarcık-Simav kara yolundaki uygulama noktasında sürücüler güvenli sürüş ve emniyet kemeri konularında bilgilendirilirken, denetimlere devam edildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor