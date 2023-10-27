Haberler ›› Spor ›› Emet İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri Sürücüleri Bilgilendiriyor

Emet İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri Sürücüleri Bilgilendiriyor

Emet İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, sürücüleri güvenli sürüş ve emniyet kemeri konularında bilgilendirme ve denetim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.