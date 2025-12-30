Haberler

Emekli öğretmen, hünnap üretimini yaygınlaştırmaya çalışıyor

Emekli öğretmen, hünnap üretimini yaygınlaştırmaya çalışıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde emekli öğretmen İlhan Menekşe, 9 yıl süren çalışmalarıyla 700 hünnap fidanı yetiştirerek tarımda örnek bir projeye imza attı. Menekşe, hünnapın sağlık ve ekonomik değerini vurguladı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde emekli öğretmen İlhan Menekşe, 9 yıl önce kurduğu bahçede yaklaşık 700 hünnap fidanını toprakla buluşturdu.

Çubuk ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Menekşe, 2016'da emekli olduktan sonra tarımla uğraşmaya başladı.

Kendi arazisinde farklı meyve türlerini deneyen Menekşe, yaptığı gözlemler sonucunda hünnap ağacının bölge iklimine uyum sağladığını tespit etti.

Yaklaşık 9 yıldır bu alanda çalışma yürüten Menekşe, bahçesinde yaklaşık 700 hünnap fidanı yetiştirdi.

Menekşe, basın mensuplarına, hünnap meyvesinin hem sağlık hem de ekonomik açıdan önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Hünnabın ekonomik değerinin yüksek olduğunu ifade eden Menekşe, şunları kaydetti:

"Burası kimsenin değer vermediği bir yerdi. Ben de bu alanı değerlendirdim. Dikimi sık yaptım. Böylece daha fazla fidan elde ettim. Her yıl kuruyan fidanları yeniliyorum. Amacım sadece üretim yapmak değil, aynı zamanda üretimde örnek olmak. Bu çalışmayı bir kazançtan ziyade ülkeye katkı olarak görüyorum. Belki bugün değil ama yarın bu işi biri devam ettirecek. Çocuklarım yapmazsa, gönül veren biri gelir ve bu emeği sürdürür. Önemli olan bu toprağın işlenmesi."

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Spor
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Valilik tarih verdi! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak

Valilikten sürpriz açıklama! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada
Ahmed Kutucu ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam

Ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada
Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi