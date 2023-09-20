Emekli Albay Muzaffer Güven, Atletizmde Başarılarıyla Dikkat Çekiyor

Bursa'da yaşayan emekli kıdemli albay Muzaffer Güven, uzun atlama, 3 adım atlama ve kısa mesafe koşularında birçok derece ve madalya kazandı. Avrupa ve dünya ikincilikleri bulunan Güven, son olarak Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı. Güven, dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

BURSA'da yaşayan emekli kıdemli albay Muzaffer Güven (84), uzun atlama, 3 adım atlama ve kısa mesafe koşularında çok sayıda derece ve madalya aldı. Avrupa ve dünya ikincilikleri bulunan Güven, son katıldığı Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'nda da 3 altın madalyanın sahibi oldu. Dünya şampiyonluğunu hedefleyen Güven, "Madalya aldığım zaman dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Madalya demek, Muzaffer demektir" dedi.

Küçük yaşlardan itibaren sporla ilgilenen emekli kıdemli albay Muzaffer Güven, lise yıllarında futbol, subay olduğu dönemlerde ise atletizmle uğraştı. Çeşitli şampiyonalara katılan Güven, yaklaşık 50 yıl ilgilendiği uzun atlama, 3 adım atlama ve kısa mesafe koşularında sayısız derece ve madalya aldı. Güven, 2010 yılında Macaristan'ın Nyiregyhaza kentinde yapılan 17'nci Avrupa Masterler Pist Şampiyonası 3 adım atlamada Avrupa 1'incisi, 2012 yılında Finlandiya'nın Jyvaskyla kentindeki Dünya Masterler Salon Şampiyonası 3 adım atlamada dünya 2'ncisi, 2014'te İzmir'de düzenlenen 19'uncu Avrupa Masterler Pist Şampiyonası 3 adım atlamada ise Avrupa 2'ncisi oldu. Güven, son olarak 1 Eylül 2023'te İzmir'de düzenlenen Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'nda 3 altın madalyanın sahibi oldu.

'AKLIMDA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU VAR'

Spora devam edeceğini belirten Muzaffer Güven, "Başarılı bir dönem geçirdim. Önceleri futbolla ilgilendim. Liseden harp okuluna geçiş sırasında atletizme başladım. Atletizmde daha başarılı olduğumu görünce, bu yöne ağırlık verdim. Senelerce yurt içinde ve yurt dışında müsabakalara katıldım. Asıl branşım uzun atlama ve 3 adım atlama. Bunda da Avrupa şampiyonluğu, Avrupa ikinciliği ve dünya ikinciliğim var. En son İzmir'de düzenlenen bir bölge şampiyonasında 3 altın madalya aldım. Spor hayatıma devam edeceğim. Aklımda dünya şampiyonluğu hedefi var" dedi.

'MADALYA DEMEK, MUZAFFER DEMEK'

Güven, sporu sevdiğini belirterek, "Gerek ruhsal, gerekse kişilik açısından spor yapınca kendimi iyi hissediyorum. Sporla bütünleştim. Başarılı da oluyorum. Kendimi daha sağlıklı, sıhhatli, her bakımdan güçlü hissediyorum. Yapmadığım zaman bir güçsüzlük hissediyorum. Madalya aldığım zaman dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Madalyayı seviyorum. Madalya demek, Muzaffer demektir. Sporla bütünleştik. Ölene kadar devam edeceğim" diye konuştu.