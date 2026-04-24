Elit Voleybol, Türkiye finallerinde

Kayseri Elit Voleybol, Aksaray'da yapılan Türkiye Voleybol Şampiyonası küçük erkekler grup müsabakalarında 3 maçını da kazanarak adını Türkiye finallerine yazdırdı.

Aksaray'da oynanan küçük erkekler grup müsabakalarında mücadele eden Kayseri Elit Voleybol, Aksaray'ı 3-1, Osmaniye'yi 3-0 ve Adana'yı yine 3-0 yenerek maçlarını namağlup tamamladı. Bu sonuçlarla namağlup bir şekilde Türkiye finallerine katılma hakkı elde eden Elit Voleybol Spor Kulübü, ismini son 32 takım arasına yazdırarak büyük bir başarıya imza attı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Bu büyük başarıda emeği geçen başta kulüp Başkanımız ve Antrenörümüz Metin Tutum, Kulüp Koordinatörümüz Halil Fuat Kalay, Yardımcı Antrenörümüz Ekrem Yükselmiş ve Aksaray'a gelerek bizlere destek veren, gelemeyip sonsuz desteklerini esirgemeyen Küçük takım velilerimize çok teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

