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Elit Voleybol Spor Kulübü 2024-2025 Sezonuna Hazır

Elit Voleybol Spor Kulübü 2024-2025 Sezonuna Hazır
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Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Elit Voleybol Spor Kulübü, sezonun ilk haftasını BAY geçirdi. Antrenör Metin Tutum, genç ve yetenekli kadrolarıyla zorlu grupta mücadele edeceklerini belirtti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig 4. Grup'ta yer alan Kayseri ekibi Elit Voleybol Spor Kulübü yeni sezona hazır.

2.Lig'de 2024-2025 sezonu başladı. Yeni sezonda TVF 2. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Elit Voleybol Spor Kulübü, ligin 1.haftasını Kahramanmaraş Gençlikspor'un ligden çekilmesi nedeniyle BAY olarak geçti. İlk haftayı maç yapmadan geçen Elit Voleybol Spor Kulübü, ligin 2. haftasında 13 Ekim Pazar günü deplasmanda 6 Şubat Maraş Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Kadrosunun tamamını alt yapıdan yetiştirdiği ve gelecek vadeden oyunculardan oluşan Elit Voleybol Spor Kulübü gelecek adına umutlu. Zorlu bir grupta mücadele edeceklerini belirten Elit Voleybol Spor Kulübü Antrenörü Metin Tutum; "2024-2025 sezonu hayırlı uğurlu olsun. Alt yapıdan yetiştiğimiz ligin en genç sporcuları ile zorlu grupta mücadele edeceğiz. Her sene olduğu gibi bu sezonda ilimizi başarılı bir şekilde temsil edeceğiz. Kadromuz genç ve yetenekli sporculardan oluşmakta olup gençlerimiz tecrübe kazandıkça çok daha başarılı sonuçlar almamız kaçınılmaz olacaktır" dedi.

13 Ekim 2024 Pazar günü 6 Şubat Maraş Spor Kulübü ile Elit Voleybol Spor Kulübü arasında Kahramanmaraş Osman Sayın Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 13.00'de başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol kayseri Yaşam Spor

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