Elit Gelişim U15 Ligi Açıklaması - Haberler

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Elit Gelişim U15 Ligi Açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elit Gelişim U15 Ligi Açıklaması

Elit Gelişim U15 Ligi 6. Grupta mücadele eden Yukatel Kayserispor evinde oynadığı maçta Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Elit Gelişim U15 Ligi 6. Grupta mücadele eden Yukatel Kayserispor evinde oynadığı maçta Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Erkilet Stadı

Hakemler: Seyfullah Cesur Gemici xx, Ramazan Ay xx, Seyit Burhanettin Şahan xx

Yukatel Kayserispor U15: Yağız Efe Dere xx, Enes Melih Gökçek xx, Ahmet Buğra Baykal x, (Alihan Şener dk.46 x), Mustafa Tarık Obut xx, Batuhan Özgan xx, Mücahit Enes Albayrak xx, Efehan Paşayiğit xx, (Burak Erkan dk.46 xx), Necip Özer xx, (Eren Sezen dk.80 x), Hüseyin Erdem Arıkan xx, (Yusuf Göktaş dk.60 x), Alperen Öztaş xx, (Cesur dk.75 x), Yusuf Kemal Topçu xx

Atakaş Hatayspor U15: Mert Çiçek xx, Arda Topal x, (Arda Karagöz dk.20 x), Ali Kerem Kolay xx, (Ulaş Ay dk.53 x), Yusuf Kaya xx, Mustafa Said Aydın xx, İsmail Camuz xx, Ali Yıldız xx, Derya Tatlıcıoğlu xx, Barış Uzel xx, Abdulkadir Ahmed xx, (Mehmet Ali Çatal dk.70 x), Cem Ekşi xx

Goller: Burak Erkan (dk. 67) (Yukatel Kayserispor U15), Cem Ekşi (dk.17) (Atakaş Hatayspor U15) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor, Ramazan Ay, Hatayspor, Erkilet, Spor, Haberler

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