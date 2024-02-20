Elindeki bardağı yere fırlatıp canlı yayında her şeyi itiraf etti! Ahmet Çakar, derbide Galatasaray lehine penaltı çalmış

Beyaz Futbol'da yorumculuk yapan eski FIFA hakemi ve ünlü yorumcu Ahmet Çakar, 1996 yılında yönettiği Beşiktaş-Galatasaray derbisindeki yanlış penaltı verdiğini yıllar sonra canlı yayında itiraf etti.

"YANLIŞ PENALTI VERDİM"

Çakar, o dönemde verdiği ve Beşiktaş cephesinin "Şampiyonluğa mâl olan hakem kararı" diye lanse ettiği penaltı kararını izlediğinde, penaltının aslında olmadığını fark ettiğini ve yanlış penaltı çaldığını kabul etti.

ÇAY BARDAĞINI KIRDI

Canlı yayında her şeyi itiraf eden Çakar, topun başına gelen Hagi'nin penaltıyı kaçırmasını istediğini söyledi. Çay bardağını fırlatarak duygularını ifade eden Çakar'ın o anları, programa damga vurdu.