Elindeki bardağı yere fırlatıp canlı yayında her şeyi itiraf etti! Ahmet Çakar, derbide Galatasaray lehine penaltı çalmış
Eski hakem ve ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, 1996 yılında yönettiği Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Galatasaray lehine yanlış bir penaltı kararı verdiğini canlı yayında itiraf etti. "Hayatımda ilk defa bir futbolcunun penaltı kaçırmasını istedim" diyen Çakar'ın elindeli bardağı yere fırlatması ise programa damga vurdu.
Beyaz Futbol'da yorumculuk yapan eski FIFA hakemi ve ünlü yorumcu Ahmet Çakar, 1996 yılında yönettiği Beşiktaş-Galatasaray derbisindeki yanlış penaltı verdiğini yıllar sonra canlı yayında itiraf etti.
"YANLIŞ PENALTI VERDİM"
Çakar, o dönemde verdiği ve Beşiktaş cephesinin "Şampiyonluğa mâl olan hakem kararı" diye lanse ettiği penaltı kararını izlediğinde, penaltının aslında olmadığını fark ettiğini ve yanlış penaltı çaldığını kabul etti.
ÇAY BARDAĞINI KIRDI
Canlı yayında her şeyi itiraf eden Çakar, topun başına gelen Hagi'nin penaltıyı kaçırmasını istediğini söyledi. Çay bardağını fırlatarak duygularını ifade eden Çakar'ın o anları, programa damga vurdu.