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Elifnaz Köseoğlu, Estonya'da Avrupa İkincisi Oldu

Elifnaz Köseoğlu, Estonya'da Avrupa İkincisi Oldu
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Aydınlı milli sporcu Elifnaz Köseoğlu, Tallinn'de düzenlenen Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası'nda Genç Bayanlar +68 kg kategorisinde ikincilik elde ederek Türk bayrağını gururla dalgalandırdı.

Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlenen Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası'nda, Genç Bayanlar +68 kg kategorisinde mücadele eden Aydınlı milli sporcu Elifnaz Köseoğlu, gösterdiği üstün performansla Avrupa ikincisi oldu.

Avrupa Taekwondo Birliği tarafından Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen şampiyonada milli takım 23 kız ve 20 erkek olmak üzere toplam 43 sporcu temsil etti. Milli sporcular, 6 altın, 5 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı. Genç yaşına rağmen sergilediği azim, disiplin ve kararlılıkla Türk taekwondosunun gururu olan Elifnaz Köseoğlu, elde ettiği Avrupa ikinciliği derecesi ile Türk bayrağını Avrupa arenasında dalgalandırarak büyük bir sevinç yaşattı.

Aydın Taekwondo İl Temsilcisi Bahadır Yorgancı, "Milli sporcumuz Elifnaz Köseoğlu'nun Avrupa ikinciliği, sadece Aydın'ın değil, tüm Türkiye'nin göğsünü kabartmıştır. Estonya'da dalgalanan bayrağımız, verilen emeklerin, inancın ve milli ruhun en güzel göstergesidir. Elifnaz, Aydın'da ki minik, yıldız, genç sporcularımıza ilham kaynağı olmuş, gelecek nesillere örnek teşkil etmiştir. Bu başarıda emeği geçen antrenörleri Ege Gezgin ve Denizhan Gezgin'e, ailesine ve destek olan herkese teşekkür ediyor; Elifnaz'ın başarılarının artarak devam edeceğine gönülden inanıyoruz" diye konuştu. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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