Elif Sude Akgül Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Çin'in Wuxi şehrinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye'nin genç yeteneği Elif Sude Akgül, 49 kiloda gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. 19 yaşındaki Akgül, finale yükselmesine rağmen Tayvanlı rakibine karşı 2-1 mağlup oldu.

ÇİN'in Wuxi şehrinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu Elif Sude Akgül gümüş madalya kazandı.

Dünya Tekvando Şampiyonası, 181 ülkeden 989 sporcunun katılımıyla Çin'in Wuxi şehrinde düzenleniyor. Organizasyonun ikinci gününde Türkiye adına kadınlar 49 kiloda Elif Sude Akgül ve erkekler 63 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu tatamiye çıktı. Elif Sude Akgül, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Andorra'dan Nainara Linan Pardo'yu, üçüncü turda Avustralya'dan Saffron Tambyrajah'ı, çeyrek finalde ise Almanya'dan Supharada Ateşli'yi yenerek adını yarı finale yazdırdı. Genç sporcu, yarı finalde ise ev sahibi Çin'den Xiaolu Fu'yu mağlup ederek finale yükseldi. 19 yaşında katıldığı ilk dünya şampiyonasında finale yükselen Elif Sude Akgül, önceki maçlarda yaşadığı sakatlığı rağmen Tayvanlı You-yun Liu karşısında ilk raundu kazandı. Son iki raundu yitiren Elif Sude Akgül, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ömer Faruk Dayıoğlu ise ilk turda Libya'dan Abraheem Maruwan Mansour'u, ikinci turda bağımsız sporcu Maksim Bandarevich'i yendikten sonra üçüncü turda İran'dan Mahdi Hajimousaei'ye mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

BAHRİ TANRIKULU: GÖNÜLLERİN ŞAMPİYONU

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, sakatlığına rağmen gümüş madalya kazanan Elif Sude Akgül'ün 'gönüllerin şampiyonu' olduğunu dile getirdi. Tanrıkulu, "Dünya şampiyonasında ilk madalyamızı kazandık. Elif, bugün çok büyük bir iş başardı. 19 yaşında ilk kez bu seviyede yarıştı ve finale kadar geldi. Sakatlığına rağmen son ana kadar mücadele etti ve ülkemize gümüş madalya kazandırdı. Elif, bugün belki gümüş madalya kazandı ama gönüllerin şampiyonu oldu" ifadelerini kullardı.

Şampiyonanın üçüncü gününde kadınlar 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar, erkekler 54 kiloda Furkan Ubeyde Çamoğlu ve 87 kiloda Orkun Ateşli tatamiye çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
