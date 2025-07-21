Elif Berfin Altun, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde Altın Madalya Kazandı

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Milli atıcı Elif Berfin Altun, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 10 metre havalı tüfek kadınlar kategorisinde 421.2 puanla altın madalya elde etti ve 18 yaş altı Avrupa rekorunu kırdı.

Milli atıcı Elif Berfin Altun, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Üsküp'teki organizasyonda Elif Berfin, 10 metre havalı tüfek kadınlar kategorisinde 421.2 puanla altın madalya elde etti.

Ayrıca milli sporcu, bu skorla 18 yaş altı Avrupa rekorunu da kırdı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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