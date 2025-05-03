Elia Viviani, Türkiye Bisiklet Turu'nda Etap Kazandı

(İZMİR)- 60'ıncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Selçuk- Çeşme etabı sona erdi. Yarışı Lotto Takımı'ndan Elia Viviani, 3 saat 22 dakika 04 saniye ile kazanarak 11 yıl aranın ardından Türkiye'de tekrar etap kazanma başarısı gösterdi. Vivani, Türkiye'deki son zaferini 2014 yılındaki Marmaris-Bodrum etabında elde etmişti.

60'ıncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bugün 7.etabı olan Selçuk-Çeşme etabı sona erdi. Yarışın startı Efes Antik Kenti önünden Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer tarafından verildi. 114.2 km'lik Selçuk-Çeşme etabının birincisi 3 saat 22 dakika 04 saniye ile Lotto Takımı'ndan Elia Viviani oldu.

Tur yarın sona eriyor

60'ıncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın yapılacak 108,7 kilometrelik Çeşme-İzmir etabı ile sona erecek. Dört klasmanın nihai galiplerinin belli olacağı son etap, Karşıyaka'daki Bostanlı İskelesi önünde sona erecek.