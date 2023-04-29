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Eleştiriliyor ama kazanıyor! Jorge Jesus, Zico'dan sonra F.Bahçe'de bir ilki başardı

Eleştiriliyor ama kazanıyor! Jorge Jesus, Zico'dan sonra F.Bahçe'de bir ilki başardı

Spor Haberleri

Jorge Jesus, Zico'dan (2007-08) sezonundan bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında üst üste beş deplasman galibiyeti alan ilk yabancı teknik direktör oldu.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, ikinci yarıyı 10 kişi oynadığı maçta Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Sarı-Lacivertliler puanını 67'ye yükseltti.

Eleştiriliyor ama kazanıyor! Jorge Jesus, Zico'dan sonra F.Bahçe'de bir ilki başardı

ROSSI VE FERDİ DAMGASI

Enner Valencia'nın yerine oyuna giren Rossi, 22'de öne geçirdi. 45+1 ve 45+10'da Ferdi Kadıoğlu skoru 3-0 yaptı. 76'da Caicedo farkı 2'ye indirse de yetmedi. Bu galibiyetle Jorge Jesus bir ilke imza attı.

Eleştiriliyor ama kazanıyor! Jorge Jesus, Zico'dan sonra F.Bahçe'de bir ilki başardı

ZİCO'DAN SONRA İLK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bu galibiyetle bir ilke imza attı. Opta'nın verilerine göre Portekizli çalıştırıcı, 2007-08'de Fenerbahçe'yi çalıştıran Zico'dan sonra deplasmanda üst üste 5 galibiyet alan ilk teknik direktör oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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