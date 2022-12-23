Dünya Kupası'ndaki yıkım yıldız futbolcuyu fena vurdu! Paylaşımı vahim durumunu gözler önüne serdi

Brezilyalı Thiago Silva, Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kupanın favorileri arasında gösterilen ancak Hırvatistan'a çeyrek final maçında penaltılarda 4-2 yenilerek kupaya veda eden Sambacılar'da adeta şok yaşayan kaptan Thiago Silva, yaptığı paylaşımda "Hırvatistan ile oynadığımız maçtan beri kalbim hâlâ ağrıyor. Bunu kabullenmek çok zor" ifadelerini kullandı.

2022 Dünya Kupası'nın favorileri arasında yer alan ve büyük beklentilerle Katar'a giden Brezilya, çeyrek final karşılaşmasında Hırvatistan'a penaltılarda mağlup oldu. Olayın şokunu hala atlatamayan Brezilya'nın kaptanı Thiago Silva'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Brezilya takımının kaptanıThiago Silva, yaptığı açıklamada, "Hırvatistan ile oynadığımız maçtan beri kalbim hâlâ ağrıyor. Bunu kabullenmek çok zor" ifadelerini kullandı.

"ACI ÇEKİYORUM, KABUL EDEMİYORUM"

Chelsea'nin defans oyuncusu mesajında taraftarlara, kendisine eşlik eden profesyonel ekibe, ailesine ve Allah'a da teşekkür etti. "Bu Kupa'da yaşadıklarımız hakkında kaç kez düşündüm ve bir şeyler yazmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Acı çekiyorum ve bunun nasıl olduğunu hala kabul edemiyorum." dedi.

İşte Thiago Silva'nın o paylaşımı: