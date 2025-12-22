Shomurodov, gol krallığında zirvenin tek sahibi oldu

Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov, Gaziantep FK karşısında 21. dakikada attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye yükseltti. Özbek futbolcu, bu golle birlikte gol krallığı yarışında Trabzonsporlu Paul Onuachu'yu geride bırakarak zirvede tek başına yer aldı.

30 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş, Alanyaspor, Konyaspor, Galatasaray, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Samsunspor maçlarında birer kez, Antalyaspor karşısında ise iki kez gol sevinci yaşadı. Shomurodov ayrıca Fatih Karagümrük, Samsunspor ve Gaziantep FK müsabakalarında 1'er kez asist katkısı yaptı.

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle bordo-mavili ekibin bugün Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.