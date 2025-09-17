Elazığspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 12 Bingölspor'a Elendi
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Elazığspor, uzatmalara giden maçta 12 Bingölspor'a 3-2 yenilerek turnuvadan elendi. 12 Bingölspor ise bir üst tura yükseldi.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Melih Kurt, Ali Rıza Öztürk, Erdoğan Sertan Akman
Elazığspor: Yusuf Ayaz, Süleyman Özdamar, Erkan Eyibil (Mikail dk. 66), Enes Soy (Beykan dk. 75), Efe Tatlı, Yasin Arda Midiliç (Alperen dk. 91), Kerem Şenyüz (Hakan dk. 75), Efe Baran Üzüm (Özkan dk. 66), Haluk Mustafa Tan (Mehmet dk. 75), Muhammet Berat Sağlam, Samed Ali Kaya
12 Bingölspor: Oğuzhan Çelik, Berkay Arı, Halil İbrahim Sevinç (Eren Emre dk. 104), Berk Ali Nizam (Yiğit dk. 90), Hüseyincan Kırıkcı, Yusuf Efe Saydam (Osman dk. 65), Muhammed Altunbay (Muhammed Raşit dk. 46), Umut Dilek, Mustafa Eren Damar (Berkcan dk. 65), Faruk Öcal, Emirhan Zaman (Muhammed Burak dk. 46)
Goller: Samed Ali (dk. 2), Enes (dk. 16) (Elazığspor), Berk Ali (dk. 11), Yusuf Efe (dk. 14), Muhammed Burak (dk 117) (12 Bingölspor)
Sarı Kartlar: Beykan, Süleyman (Elazığspor), Yusuf Efe, Umut (12 Bingölspor) - ELAZIĞ