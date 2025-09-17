Haberler

Elazığspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 12 Bingölspor'a Elendi

Elazığspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 12 Bingölspor'a Elendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Elazığspor, uzatmalara giden maçta 12 Bingölspor'a 3-2 yenilerek turnuvadan elendi. 12 Bingölspor ise bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Elazığspor, evinde 12 Bingölspor'a 3-2 yenildi. Uzatmalara giden maçı kaybeden Elazığspor elenirken, 12 Bingölspor bir üst tura yükseldi.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Melih Kurt, Ali Rıza Öztürk, Erdoğan Sertan Akman

Elazığspor: Yusuf Ayaz, Süleyman Özdamar, Erkan Eyibil (Mikail dk. 66), Enes Soy (Beykan dk. 75), Efe Tatlı, Yasin Arda Midiliç (Alperen dk. 91), Kerem Şenyüz (Hakan dk. 75), Efe Baran Üzüm (Özkan dk. 66), Haluk Mustafa Tan (Mehmet dk. 75), Muhammet Berat Sağlam, Samed Ali Kaya

12 Bingölspor: Oğuzhan Çelik, Berkay Arı, Halil İbrahim Sevinç (Eren Emre dk. 104), Berk Ali Nizam (Yiğit dk. 90), Hüseyincan Kırıkcı, Yusuf Efe Saydam (Osman dk. 65), Muhammed Altunbay (Muhammed Raşit dk. 46), Umut Dilek, Mustafa Eren Damar (Berkcan dk. 65), Faruk Öcal, Emirhan Zaman (Muhammed Burak dk. 46)

Goller: Samed Ali (dk. 2), Enes (dk. 16) (Elazığspor), Berk Ali (dk. 11), Yusuf Efe (dk. 14), Muhammed Burak (dk 117) (12 Bingölspor)

Sarı Kartlar: Beykan, Süleyman (Elazığspor), Yusuf Efe, Umut (12 Bingölspor) - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Türkiye'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş

"Oğlum" diye feryat etmişti, meğer timsah gözyaşları dökmüş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya yanıt: Kuyruk acını biliyorum

Erdoğan'dan "Kudüs bizim şehrimiz" diyen Netanyahu'ya yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.