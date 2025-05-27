Elazığspor - Vanspor Maçının Tatil Edilmesi Van'da Sevinçle Karşılandı

Elazığspor - Vanspor Maçının Tatil Edilmesi Van'da Sevinçle Karşılandı
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Elazığspor - Vanspor Maçının Tatil Edilmesi Van'da Sevinçle Karşılandı
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TFF 2. Lig'de oynanan Elazığspor - Vanspor FK maçının tatil edilmesi, Van'da büyük bir sevinçle kutlandı. Maçın yarıda kalması sonrası vatandaşlar, Vanspor lehine sloganlar atarak şehir merkezinde kutlama yaptı.

- Elazığspor - Vanspor maçının tatil edilmesi Van'da sevinçle karşılandı

VAN - TFF 2. Lig'de olaylı Elazığspor-Vanspor FK maçının tatil edilmesi, Van'da sevinçle karşılandı.

Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş maçında Elazığspor'un, Vanspor FK karşısında 1-0 üstünlüğü ile devam eden müsabaka yardımcı hakem Kadir Beyaz'ın kaşına isabet eden cisim nedeniyle yarıda kaldı. Karşılaşmanın 56. dakikasında yardımcı hakeme isabet eden cisim sonrasında maçın tatil edilmesi, Van'da sevinçle karşılandı. Havai fişek gösterisi eşliğinde kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Maraş caddesinde yürüyen vatandaşlar, Vanspor lehine slogan attı. Araçlarla şehir merkezinde tur atan vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sevinç gösterisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ATİLLA İDİZ - Spor
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