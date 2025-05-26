Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler

Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler
Haber Videosu

Yarıda kalan Elazığspor-Vanspor maçı öncesi bir grup taraftarın Vanspor bayrağını indirdiği anlar ortaya çıktı. Bayrağı direkten indiren taraftarların Vanspor bayrağını yakmak istediği ancak güvenlik görevlisinin karşı çıktığı iddia edildi.

2. Lig'e yükselme play-off karşılaşmasında Elazığspor, Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Vanspor FK'yı konuk etti. Saat 20.00'da başlayan karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetti. Öztürk'ün ise yardımcılıklarını, Murat Temel ve Kadir Beyaz üstlendi.

MAÇ ÖNCESİ BAYRAĞI İNDİRİP YAKMAK İSTEDİLER

Maç henüz başlamadan yaşanan olaylar karşılaşmaya damga vurdu. Sahada önce iki takım oyuncularının birbirleriyle kavga etmesinin ardından tribünlerde de tansiyon oldukça yükseldi. Bir grup Elazığspor taraftarının direklerde asılı olan Vanspor bayrağını indirdiği anlar ortaya çıktı. Bayrağı indiren taraftarların bayrağı yakmak istediği iddia edilirken, görüntülerde güvenlik görevlisi bir kişinin taraftarlara karşı koyduğu anlar kaydedildi.

Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler

MAÇ TATİL EDİLDİ

Tansiyonu yüksek karşılaşmanın ikinci yarısında yardımcı hakem Murat Temel'in kafasına, tribünden atılan yabancı cisim isabet etti. Ardından Ümit Öztürk, yardımcı hakemler Murat Temel ve Kadir Beyaz ile birlikte soyunma odasına gitti. Bir süre sonra da futbolcular soyunma odalarına geçti. Bu sırada tribünler boşaltıldı. Ardından maçın hakemi tarafından maçın tatil edildiğini duyuruldu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Putin, ABD'li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor

Putin'den Trump'ı karşısına alacak çıkış: Nefeslerinin kesilmesi lazım
Erdoğan'ın, 'Adaylık derdim yok' sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama

Erdoğan'ın "adaylık" çıkışı soruldu! Sözcü Çelik'in yanıtı çok net
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı

İBB Başkanvekili, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu

Sezonu 3 puanla noktaladı! İşte Terim'in Suudi Ligi'ndeki sıralaması
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSemih Can Takici:

Cahiller spor Elazığspor'a en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Tüm maçlarda terör estiren sözde takımdır. Yeri Amatördür. Diğer takımlara başarılar dilerim.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatayspor'dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer

Fenerbahçe'de tarihi hezimet! Hatayspor gol oldu yağdı
Jose Mourinho'dan geleceğiyle ilgili net açıklama

Fenerbahçe'den gidiyor mu? İstifa sorusuna cevap verdi
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı

Korkutan bakteri komşuyu ele geçirdi! Okullar ardı ardına kapatıldı
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak

Memurlara büyük müjde! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
Özel hastanede skandal! Yaşlı kadının cenazesi kayboldu

Annelerinin cenazesini almak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.