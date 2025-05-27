Elazığspor - Vanspor FK maçı hakemin kafasına gelen yabancı madde nedeniyle tatil edildi

Elazığspor - Vanspor FK maçı hakemin kafasına gelen yabancı madde nedeniyle tatil edildi
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- Elazığspor - Vanspor FK maçı hakemin kafasına gelen yabancı madde nedeniyle tatil edildi Elazığspor - Vanspor FK arasında oynanan 2. Lig play-off turu maçı hakemin kafasına gelen yabancı madde nedeniyle tatil edildi.

- Elazığspor - Vanspor FK maçı hakemin kafasına gelen yabancı madde nedeniyle tatil edildi

İSTANBUL(İHA)- Elazığspor - Vanspor FK arasında oynanan 2. Lig play-off turu maçı hakemin kafasına gelen yabancı madde nedeniyle tatil edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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