Elazığspor - Vanspor FK maçı hakemin kafasına gelen yabancı madde nedeniyle tatil edildi
- Elazığspor - Vanspor FK maçı hakemin kafasına gelen yabancı madde nedeniyle tatil edildi Elazığspor - Vanspor FK arasında oynanan 2. Lig play-off turu maçı hakemin kafasına gelen yabancı madde nedeniyle tatil edildi.
- Elazığspor - Vanspor FK maçı hakemin kafasına gelen yabancı madde nedeniyle tatil edildi
İSTANBUL(İHA)- Elazığspor - Vanspor FK arasında oynanan 2. Lig play-off turu maçı hakemin kafasına gelen yabancı madde nedeniyle tatil edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor