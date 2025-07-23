Elazığspor'un Yeni Transferleri Takımla İlk Antrenmanına Çıktı
Bordo-beyazlı Elazığspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, transferleri Hakan Yavuz ve Süleyman Özdamar takımla birlikte ilk antrenmanlarına katıldı. Futbolcular takım arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.
Bordo-beyazlı ekibin yeni transferleri Süleyman Özdamar ile Hakan Yavuz takımla ilk antrenmanlarına çıktı.
Nesine 2. Lig Beyaz Grupta yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına kendi tesislerinde devam eden Seza Çimento Elazığspor'da, takımın yeni transferleri Hakan Yavuz ile Süleyman Özdamar, çalışmalara başladı. Futbolcularla tek tek tanışan oyuncular, teknik direktör Fırat Gül'ün tanıştırması sonrası yeni takım arkadaşlarınca alkışlandı ve çalışmalara katıldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor