Elazığspor'un Yeni Transferleri Takımla İlk Antrenmanına Çıktı

Bordo-beyazlı ekibin yeni transferleri Süleyman Özdamar ile Hakan Yavuz takımla ilk antrenmanlarına çıktı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grupta yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına kendi tesislerinde devam eden Seza Çimento Elazığspor'da, takımın yeni transferleri Hakan Yavuz ile Süleyman Özdamar, çalışmalara başladı. Futbolcularla tek tek tanışan oyuncular, teknik direktör Fırat Gül'ün tanıştırması sonrası yeni takım arkadaşlarınca alkışlandı ve çalışmalara katıldı. - ELAZIĞ