Elazığspor'un Yeni Transferleri Takımla İlk Antrenmanına Çıktı

Elazığspor'un Yeni Transferleri Takımla İlk Antrenmanına Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bordo-beyazlı Elazığspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, transferleri Hakan Yavuz ve Süleyman Özdamar takımla birlikte ilk antrenmanlarına katıldı. Futbolcular takım arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

Bordo-beyazlı ekibin yeni transferleri Süleyman Özdamar ile Hakan Yavuz takımla ilk antrenmanlarına çıktı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grupta yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına kendi tesislerinde devam eden Seza Çimento Elazığspor'da, takımın yeni transferleri Hakan Yavuz ile Süleyman Özdamar, çalışmalara başladı. Futbolcularla tek tek tanışan oyuncular, teknik direktör Fırat Gül'ün tanıştırması sonrası yeni takım arkadaşlarınca alkışlandı ve çalışmalara katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kan donduran cinayet! Karısını yemek yediği sırada başından vurdu

Kan donduran cinayet! Karısını yemek yediği sırada başından vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı

Türkiye paylaşımına beğeni yağdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.