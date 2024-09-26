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Elazığspor'un Stadyumu Yenilendi

Elazığspor'un Stadyumu Yenilendi
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Elazığspor Basın Sözcüsü Hasan Uygur, stadın çimlerinin yenilendiğini ve Menemen FK maçı ile birlikte yeni zeminde oynayacaklarını açıkladı. Ayrıca kulübün lisans süreci ve alt yapı projeleri hakkında bilgi verdi.

Elazığspor Basın Sözcüsü Hasan Uygur, stadın çimlerinin yenilendiğini belirterek Menemen FK maçını yeni zeminde oynayacaklarını söyledi.

Elazığspor Basın Sözcüsü Hasan Uygur, basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Elazığspor tesislerinde düzenlenen basın toplantısında kulüp lisans süreci hakkında bilgiler veren Hasan Uygur, "5 tane kriter var lisansı alabilmek için. Bunlardan en önemli kişi borçlarının olmaması. Başvuru için çalışmalarımıza başladık. Başvurumuzu mart ayı gibi yapacağız ve inşallah kriterli eksiksiz tamamlayacağız. Elit liglere katılım sağlıyoruz bu sezon. Yerelde 2 tane takımımız vardı, alt yapı hocalarımız Yolspor ve Elazığ İl Özel İdareden futbolcu talebinde bulunmuşlardı, sağ olsunlar onlar da bizi olumlu karşıladılar. Akademi Liginde ilk maçımızı deplasmanda Vanspor ile oynayacağız. Stadımızın çimleri yenilendi inşallah Menemen FK maçını yeni zeminimizde oynayacağız" dedi.

Elazığspor tesislerinin yenilenmesi ve tesis alanının daha kullanışlı getirilmesi konusunda projelerinin de olduğunu kaydeden Uygur, gelecek günlerde bu projeleri kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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