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Elazığspor'un Maçına Atanan Hakem Taraftarları Kızdırdı

Elazığspor'un Maçına Atanan Hakem Taraftarları Kızdırdı
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Elazığspor'un 68 Aksarayspor ile oynayacağı deplasman maçında atanan Ankara bölgesi hakemi Evren Aydoğan, bordo-beyazlı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Elazığspor'un deplasmanda oynayacağı 68 Aksarayspor maçına atanan Ankara bölgesi hakemi Evren Aydoğan, bordo-beyazlı taraftarlar tarafından tepkiye neden oldu.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 7. haftasında Elazığspor, deplasmanda Aksarayspor ile karşılaşacak. Merkez Hakem Kurulu bu maça Ankara bölgesi hakemi Evren Aydoğan'ı atadı. Bu sezon 2. Lig'de düdük çalmaya başlayan Aydoğan, 2. Lig'de 2. kez düdük çalacak. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maça yapılan atama bordo-beyazlı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Evren Aydoğan Elazığspor 3-sayfa Aydoğan Ankara Futbol Spor

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