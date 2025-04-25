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Elazığspor'un Maçı Youtube'dan Canlı Yayınlanacak

Elazığspor'un Maçı Youtube'dan Canlı Yayınlanacak
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Elazığspor, Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynayacağı maçı Elazığspor Youtube Katıldan canlı olarak yayınlayacak. Maç, 33. hafta karşılaşması olarak pazar günü saat 15.00'te başlayacak.

Elazığspor'un deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynayacağı maç Elazığspor Youtube Katıldan canlı yayınla ekranlara getirilecek.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 33. haftasında Çimentaş Elazığspor deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelecek. Maç için İstanbul'da yoğun bir taraftar desteğiyle sahaya çıkacak olan Elazığspor, maça gelemeyecek olan taraftarlarını da mağdur etmedi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre pazar günü saat 15.00'da Maltepe Hasan Doğan Stadında oynanacak olan maç Elazığspor Youtube Katıldan canlı olarak yayınlanacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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