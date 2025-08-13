Elazığspor'un Dördüncü Hazırlık Maçı Amasyaspor FK ile

Elazığspor'un Dördüncü Hazırlık Maçı Amasyaspor FK ile
Güncelleme:
Seza Çimento Elazığspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında dördüncü hazırlık maçında TFF 3. Lig takımı Amasyaspor FK ile karşılaşacak. Maç 14 Ağustos Perşembe günü Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanacak.

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Seza Çimento Elazığspor'un dördüncü hazırlık maçındaki rakibi belli oldu.

Nesine 2. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Antalya'da devam eden Elazığspor'un son hazırlık maçı TFF 3. Lig ekibi Amasyaspor FK ile oynanacak. Daha önce Sarıyer, Gol Gohar Sirjan ve Şanlıurfaspor'la hazırlık maçları yapan Bordo-Beyazlılar'ın bu kez rakibi TFF 3. Lig ekibi Amasyaspor FK olacak. 14 Ağustos Perşembe günü saat 16.45'te başlayacak olan maça Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ev sahipliği yapacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
